Trump, Saraceno: su Ambiente siamo a censura per interessi privati

Roma, 2 feb. (askanews) - Con le nuove disposizioni del presidente Usa Donald Trump in materia di regolamentazione dei dati scientifici e ambientali "Siamo alla censura per interessi privati".

Ad affermarlo, in un articolo per InPiù, è l'economista Pia Saraceno, esperta di temi energetici ed ambientali, docente universitaria e componente del Comitato Scientifico dell'Aiee, Associazione Italiana Economisti dell'Energia.

"Trump ha messo la propria firma su un executive order per "ridurre la regolamentazione ed i suoi costi" - scrive Saraceno -, il Presidente ha disposto che ogni volta che un dipartimento esecutivo o un'agenzia proporrà pubblicamente o altrimenti emanerà una nuova regolamentazione, dovrà identificare almeno altre due regolamentazioni per l'abrogazione". Questo al fine di compensarne i costi associati.

Il nuovo ordine esecutivo, prosegue l'economista, "riguarda gli atti di tutte le agenzie federali, ma quella per l'ambiente (Epa) potrebbe trovarsi maggiormente paralizzata per la difficoltà di scegliere tra politiche ambientali, ritenute tutte necessarie per preservare ambiente e salute", basandosi solo sui costi e "senza tener conto dei benefici che esse provocherebbero per la collettività".

Un provvedimento che "si aggiunge a quello di una settimana fa che impone restrizioni nelle comunicazioni esterne, inclusi i risultati di studi scientifici eseguiti dall'Epa, che dovranno essere controllati da esponenti politici prima che i risultati possano essere fatti conoscere al pubblico".

Anche su questo "i criteri non sono chiari ma, possiamo scommetterci, si terrà conto degli interessi di breve e la massimizzazione dei profitti dei produttori di fonti fossili molto rappresentati nel nuovo Governo americano", conclude Pia Saraceno.