Prysmian UK realizzerà cavo terrestre parco eolico East Anglia ONE

Roma, 30 gen. (askanews) - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha siglato un contratto del valore di 27 milioni di sterline con East Anglia One Limited, per la fornitura e l'installazione chiavi in mano di un sistema in cavo terrestre destinato al parco eolico offshore East Anglia ONE. Il progetto - il cui valore stimato è pari a 2,5 miliardi di sterline - consiste nell'installazione di 102 turbine in grado di produrre energia elettrica sufficiente per alimentare 500.000 abitazioni. Il contratto, si legge in una nota, include la fornitura e installazione di un sistema in cavo realizzato in doppio circuito a 220kV che coprirà la distanza dalla spiaggia di Bawdsey fino alla una sottostazione di Bramford, per un totale di 37 km.

Prysmian sarà responsabile per la progettazione, produzione, installazione e collaudo del sistema in cavo e dei relativi accessori. I cavi terrestri ad alta tensione saranno prodotti dal Prysmian e installati dalla divisione specializzata del Gruppo con base nel Regno Unito. Il Gruppo ha già realizzato installazioni di questo tipo nel Regno Unito, tra cui l'interconnessione terrestre per il parco eolico Gwynt y Môr nel Galles e il progetto Western Dc Link.

La sfida più importante del progetto risiede nei tempi di realizzazione. L'inizio dei lavori di pre-costruzione, infatti, è previsto già nei primi mesi del 2017. La successiva fase di installazione, per la quale Prysmian coinvolgerà 50 professionisti, è pianificata da ottobre 2017 a settembre 2018. Llyr Roberts, Ceo Prysmian UK, ha dichiarato: "Questo progetto è per noi molto importante e conferma, ancora una volta, la portata dell'esperienza di Prysmian tanto dal punto di vista della produzione di cavi ad alta tensione, quanto della nostra capacità di individuare e mettere in campo professionisti specializzati e con competenze tecniche nella progettazione e nell'installazione. Siamo orgogliosi di essere parte attiva di un progetto di rilevanza mondiale per il settore delle energie rinnovabili nel Regno Unito".