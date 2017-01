L'Enel porta energia "verde" all'ambasciata italiana di Abu Dhabi

Roma, 15 gen. (askanews) - Enel ha completato l'installazione di due impianti fotovoltaici solari presso l'ambasciata italiana di Abu Dhabi, nel quadro del progetto Ambasciata Verde promosso dalla divisione rinnovabili del Gruppo Enel, Enel Green Power, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, oltre che dell'ambasciata d'Italia in Abu Dhabi.

"Siamo molto lieti di continuare a contribuire all'iniziativa Ambasciata Verde del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, con cui condividiamo l'impegno a promuovere tecnologie pulite per un futuro più sostenibile - ha commentato l'ad di Enel Francesco Starace -. I progetti Ambasciata Verde ci danno inoltre l'opportunità di far conoscere la nostra leadership tecnologica nel settore delle rinnovabili e di aprire la nostra energia al mondo, in linea con la strategia Open Power del Gruppo".

"Sono molto orgoglioso di veder conseguito, anche grazie alla straordinaria collaborazione del Gruppo Enel, un obiettivo così straordinario - ha aggiunto l'ambasciatore Liborio Stellino - che conferma la grande attenzione che il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riserva alla sostenibilità ambientale. Sono anche estremamente orgoglioso di questo sistema fotovoltaico, il primo in assoluto ad entrare in esercizio in un'ambasciata negli Emirati Arabi Uniti. Confido che questa importante iniziativa, che è anche un notevole esempio di 'diplomazia economica' e di 'partenariato pubblico-privato', rafforzi ulteriormente la reputazione dell'emirato di Abu Dhabi e delle sue realizzazioni e progetti tra la comunità diplomatica e internazionale".

I due impianti, con una capacità di 17 kWp e 10 kWp rispettivamente, sono stati installati sui tetti e nel parcheggio in prossimità dell'Ambasciata e sono in grado di produrre intorno a 48.000 kWh l'anno, rispondendo a circa un quinto del fabbisogno energetico dell'ambasciata ed evitando l'emissione in atmosfera di circa 35.000 tonnellate di CO2 l'anno.