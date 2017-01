Enea: Le tecnologie antismiche a convention Santiago del Cile

Roma, 31 gen. (askanews) - Le tecnologie antisismiche sono convenienti anche dal punto di vista economico. E' quanto emerso in occasione della 16esima World Conference on Earthquake Engineering che, nei giorni scorsi, ha riunito a Santiago del Cile oltre tremila esperti di tutto il mondo, dove l'Enea ha illustrato in una keynote lecture di Paolo Clemente, dirigente di ricerca nel Laboratorio "Ingegneria sismica e prevenzione di rischi naturali", i dati sperimentali dell'applicazione di sistemi di protezione sismica innovativa e i risultati sulla convenienza, anche economica dell'isolamento sismico. Lo rende noto l'ultimo numero di ENEAinforma@.

"I nostri studi dimostrano che l'isolamento sismico conviene anche dal punto di vista economico. Infatti - spiega Clemente -, se ben progettato, l'isolamento consente di ridurre il costo di costruzione, almeno nelle aree a maggiore pericolosità sismica, ed è sempre conveniente in un'ottica di lungo periodo: un edificio isolato sismicamente, al contrario di un edificio tradizionale, non si danneggerà nemmeno in occasione di terremoti violenti e non necessiterà di interventi di riparazione a seguito di eventi sismici durante la sua vita utile". "L'adozione delle moderne tecnologie antisismiche - ha aggiunto - rappresenta un investimento imprescindibile anche in considerazione del ruolo propulsivo dell'edilizia per la ripresa dell'economia".

Alla conferenza l'ENEA ha presentato le tecnologie applicate al Centro di Protezione Civile di Foligno, che ha resistito senza alcun danno anche alle recenti forti scosse di terremoto, e i risultati di studi realizzati nell'ambito di un progetto di ricerca, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e il Comune, per il monitoraggio sismico del Palazzo Marchesale di San Giuliano di Puglia. Sono anche stati illustrate le metodologie di analisi della vulnerabilità di edifici industriali, spesso più 'fragili' per l'assenza di connessioni efficaci tra i vari elementi strutturali, come evidenziato dal terremoto dell'Emilia del 2012.

L'ENEA ha illustrato anche alcune tecnologie innovative di isolamento sismico per impianti a rischio di incidente rilevante e per gli edifici di interesse storico e artistico. Al riguardo, è stata illustrata la "Struttura di isolamento sismico per edifici esistenti", un sistema oggetto di un brevetto internazionale messo a punto con il Politecnico di Torino, che prevede l'inserimento dei dispositivi di isolamento sismico al di sotto della fondazione, senza interferire con la struttura sovrastante.

La conferenza ha evidenziato che una delle parole chiave del futuro sarà sempre più "resilienza", ovvero se non è possibile evitare la temporanea perdita di funzionalità delle strutture e infrastrutture, è importante saperla recuperare rapidamente. A tal fine, la prevenzione sismica gioca un ruolo fondamentale, ma è necessario il contributo di altre competenze.