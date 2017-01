Intesa Mise-Demanio: al via riqualificazione energetica immobili

63 progetti per 48,8 milioni di euro

Roma, 4 gen. (askanews) - Convenzione tra il ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia del demanio per gli edifici della pubblica amministrazione. Dopo l'emanazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell'Ambiente, che approva il programma di interventi per gli anni 2014 e 2015, con la firma della convenzione si dà il via alla fase di realizzazione dei progetti di riqualificazione energetica degli immobili.

La convenzione mira all'esecuzione dei progetti di efficientamento che ricadono nel Sistema accentrato delle manutenzioni gestito dall'Agenzia del Demanio, in un'ottica di razionalizzazione e coordinamento tra gli interventi manutentivi, favorendo al contempo le economie di scala e il contenimento dei costi. L'accordo permetterà la realizzazione di 63 progetti per un totale di 48,8 milioni di euro.

"I lavori - spiega una nota - verranno effettuati soprattutto nelle sedi ministeriali e nei presidi di sicurezza in tutto il territorio nazionale e riguarderanno l'efficientamento degli impianti e della struttura muraria degli edifici, prevedendo in alcuni casi, anche l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili. L'Agenzia del Demanio, che affiderà l'attuazione degli interventi ai Provveditorati per le opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), controllerà lo stato di avanzamento dei lavori ed eseguirà il monitoraggio della performance energetica e dell'effettivo risparmio ottenuto".