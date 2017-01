Green economy, Fondazione Symbola presenta l'Italia in 10 selfie

Roma, 9 gen. (askanews) - "Per rilanciare l'economia e affrontare le sfide del mondo dobbiamo guardare ai nostri punti di forza, senza mai dimenticare i nostri mali antichi e i tanti problemi di oggi". Lo afferma il presidente di Symbola, Ermete Realacci nelle premessa di "L'Italia in 10 selfie 2017" della Fondazione Symbola.

"Possiamo ripartire da un'Italia che guarda con fiducia al futuro - spiega Realacci - perché non rinnega la propria anima. Un'Italia competitiva anche grazie alla coesione, alla cura del capitale umano, al rapporto forte con i territori e con le comunità. L'Italia può essere un avamposto di quell'economia più forte e insieme più sostenibile e a misura d'uomo che emerge dall'Accordo di Parigi, confermato alla COP22 di Marrakech, sul clima. Quella che leggiamo negli auspici di Papa Francesco. Un'economia che può dare risposte adeguate alle nuove domande dei consumatori globali del XXI secolo: equità, sostenibilità, bellezza. Sono i temi che l'Italia deve mettere al centro dell'azione di Governo e del G7 che ospiterà a maggio da presidente di turno".

Questi i dieci "Selfie" per l'Italia: L'Italia è uno dei cinque paesi che vanta un surplus manifatturiero sopra i 100 mld di dollari; la green economy da' forza alle imprese italiane; primi nel mondo nel fotovoltaico; leader in Europa nell'efficienza di energia ed emissioni; primi in Europa nell'economia circolare; l'industria italiana è quarta per surplus del Machinery; cultura, bellezza e creatività per competere, primi per siti Unesco; l'industria italiana del legno arredo è seconda per surplus commerciale, campione di sostenibilità; le imprese italiane sono tra le più competitive; per 68 prodotti il nostro paese è leader dell'agroalimentare di qualità, la nostra agricoltura più sostenibile e sicura.