Phytodensia, rituale anti-età per restituire giovinezza ai capelli

Roma, 11 gen. (askanews) - Si chiama PHYTODENSIA il nuovo trattamento per i capelli firmato PHYTO, un rituale globale anti-età che restituisce giovinezza ai capelli.

Col passare degli anni il capello è infatti più debole e privo di consistenza. La capigliatura perde volume, appare meno densa e meno luminosa. Esattamente come accade per il viso, anche la pelle del cuoio capelluto invecchia, la sua struttura si modifica, il suo metabolismo rallenta: così, la qualità del capello inizia ad alterarsi.

PHYTODENSIA agisce simultaneamente e in maniera mirata a due livelli: sulla fibra e sul cuoio capelluto che invecchia. Il capello diviene quindi più forte, più luminoso, appare più vitale. Una trasformazione che si vede e si sente al tatto sin dal primo shampoo.

Il profumo delicato e femminile, le texture piacevoli e avvolgenti rendono PHYTODENSIA anche un'esperienza sensoriale. Il trattamento è costituito da tre passaggi: si comincia dallo Shampoo Ridensificante, il primo passo per capelli più forti. È la prima tappa di un rituale di trattamento che agisce a ogni lavaggio per donare morbidezza, volume e leggerezza ai capelli indeboliti. Con un massaggio, questo shampoo si trasforma in una schiuma delicata che deterge il capello con dolcezza e diffonde sul cuoio capelluto e la fibra i suoi attivi anti-età.

Poi Maschera Fluida Ridensificante: Un bagno di materia. Una maschera ricca di attivi ristrutturanti che avvolge il capello, gli dona sostanza e lo avvolge in una sensazione di benessere e piacere. Incredibilmente fluida, questa maschera, ultra-arricchita con acido ialuronico e collagene d'acacia, restituisce materia alla fibra, le dona istantaneamente più corpo e volume senza appesantirla.

Infine Siero Ridensificante: Concentrato stimolante, Ultra-concentrato e ultra-performante, quest'elisir fortificante agisce come un trattamento d'urto dalla radice per trasformare i capelli devitalizzati. Non grassa, la texture in siero fluida impregna perfettamente il cuoio capelluto con la più alta concentrazione di estratti di vernonia e uva. Acido ialuronico e collagene d'acacia apportano in più il loro potere ridensificante. Applicazione dopo applicazione, i capelli così risplendono.